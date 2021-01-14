如何理財對許多人來說是一大難題。一名30歲的女網友就透露自己月薪只有33K，但還是會花10萬元作臉，導致她完全沒存款，大嘆自己根本就是「盤子」。文章掀起論戰，沒想到大部分的網友都認為花錢投資自己沒有什麼不對，勸原PO不要想太多。

一名女網友昨（13）日在論壇Dcard貼出自己的存款明細，可以看到她的實領的月薪為3萬3305元，還有加上節慶獎金5673元。原PO表示自己今年已經30歲，因為長期以來花了將近10萬元去做臉，導致她到現在都沒存款，一直後悔。她更進一步指出，這個月入帳的薪水她也拿去繳做臉分期的錢，再加上網路吃到飽要竟然要800多1個月，讓她忍不住無奈直呼「我怎麼都被人敲竹槓，我是不是盤子...」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友都認為，「自己賺自己花，投資自己沒有什麼不好。我沒什麼大建議，心態調整一下。」、「做臉就當作保養自己愛護自己，沒有什麼叫盤子，錢是自己賺的怎麼自己決定」、「生活跟人生是自己的，覺得自己過得開心快樂就好，沒有什麼爛不爛的，不要為了別人的眼光而生活著，那樣太痛苦且永遠沒有滿足的一天。」

還有網友分享超勵志經歷，「我媽30歲也沒存款，錢都被我爸離婚騙走，窮到帶我吃飯要去百貨公司，因為那時候只有百貨公司可以刷卡，後來自己玩股票買外幣，差不多35歲就翻身買了房子，現在快50歲了，不說存款多少，高雄台北各3棟房，還準備一個近50萬的美金準備讓我去美國讀書，只能說天無絕人之路，你還不是最慘的，加油」。