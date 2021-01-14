難道是神化身成流浪狗？印度一名民眾日前至馬哈拉施特拉邦當地寺廟參拜時，發現廟門口的石塊上，竟坐著一隻流浪狗，宛如寺廟的守護神，只要一有信徒出來，牠就會伸出腳掌撫摸其頭部，看似在給予祝福，讓許多人驚呼不已。

一名網友利馬底亞(Arun Limadia)日前至艾哈邁德訥格爾(Ahmednagar)，期間到施地維納雅克廟(Siddhivinayak)祭祀，其主要供奉象頭神，卻發現廟門旁的石塊上，竟坐著一隻黃狗，而且坐姿非常優雅，看到人也不會跑走，看似正在守護這一間廟。

Star of the Year 2021 🐕🐾 由 Arun Limadia 發佈於 2021年1月11日 星期一

黃狗一見到信徒出廟後，甚至會伸出腳掌摸其頭部或握手，好像在祝福民眾。許多人認為，這一條狗或許是神的化身，以狗的形象現身，向人類示範動物的謙卑，因此人類更應該尊重且平等的對待每個靈魂，「因為大家都知道上帝無處不在」。

有趣的是，狗在印度神話中角色非常特殊，死神「閻摩(Yama)」擁有2隻狗作為守護者，因此狗也被認為是地獄與地球眾生間的紐帶，此外，相傳濕婆神的化身陪臚(Bhairava)，坐騎就是一隻狗，由此可見在印度神話裡，狗雖然是作為正面角色出現，但總是伴隨死神同行，狗既不是神也不是魔，是人類最好的朋友。