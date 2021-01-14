去年上映的電影《82年生的金智英》，因為反映南韓一直以來對女權主義反彈的問題而引起話題。近日有人就發現，去年首爾市政府發布的「孕婦指南」中，竟要求準媽媽在產前要先幫老公準備好飯菜和換洗衣物，以及產後要積極減肥瘦身等離譜內容，立刻遭到大批網友撻伐。

首爾市懷孕生產資訊中心網站為了首次懷孕的媽媽，在去年推出一份「孕婦指南」，對於懷孕初期的媽媽，指南建議她們不要吃飽就不動，因為容易發胖，應該多做家事維持體重。還鼓勵媽媽們「將懷孕前穿的衣服掛在容易看到的地方」，如果貪吃或懶得運動的時候可以看著衣物當成動力。

此外，針對懷孕後期逼近產期的孕婦，指南也提醒她們入院前要「替家人著想」，除了要檢查家裡日用品是否充足，還要預先準備好小菜，方便料理的咖哩、炸醬、湯品等食物，讓不擅長做菜的老公可以自己加熱來吃。甚至還建議孕婦產後可以買一條髮帶，因為有段時間不能洗頭，需要遮掩自己蓬頭垢面的樣子，才不會被老公看見。

文章曝光後點燃南韓網友的怒火，認為這份指南內容既過時又充滿歧視，還帶有嚴重的性別刻板印象，紛紛留言，「現在是2021年對吧？」、「到現在還把已婚婦女當成是丈夫的管家嗎？」、「如果老公連丟過期小菜跟自己買東西來吃都不會，應該是要離婚吧」。事後有人更氣到在青瓦台網站發起連署下架，吸引許多歐美媒體爭相報導。

首爾市政府在引起爭議後也火速將該篇文章刪除，事實上，這並不是韓國官方第一次出現這種性別歧視的言論。2018年南韓政府也曾經發布一篇高中生的性教育指南，裡面提到女生須從現在開始須維持漂亮的外表，男生則要增強經濟能力，甚至說男生在約會時如果花了很多錢，會期待女生用身體「補償」。