懸在峭壁上的古鎮，竟能屹立不搖千年。重慶市酉陽土家族苗族自治縣西部的「龔灘鎮」，原有保存完好，且具規模的明清建築群，建築以青石板街和支撐於亂石懸崖的木吊腳樓為特色，在2001年更被評為重慶市十大歷史文化名鎮之首，不過2005年因烏江彭水電站修建，迫使古鎮搬遷。

綜合陸媒報導，史料記載龔灘鎮建於三國，在明萬歷元年，因鳳凰山南麓垮塌，導致水流湍急而形成險灘，再者當地人以龔姓居多，因此被命名為「龔灘」，直到雍正十三年後，龔灘逐漸成為商貿集市中心，到民國時期更是繁榮，龔灘江面上全是交易船隻，背夫、船夫和商人擠進短短2公里石板街上，人數多達1萬多。

而龔灘鎮的建築特色，就是吊腳樓和青石板鋪，其中吊腳樓又稱「吊樓子」，多依山就勢而建的干欄式民居，看起來就像是懸掛在峭壁上，是大陸苗族、壯族、布依族、侗族、水族、土家族等特殊建築設計，一般分為上下兩層，上層較為通風、乾燥、防潮，因此作為起居室，而下層則是豬牛欄圈，或用於堆放雜物。

不過在2005年，完成烏江彭水電站修建工作，龔灘鎮正好在淹沒線以下，為了保留古鎮，便進行原樣重建的搬遷工作，直到2009年才完成，如今坐落於烏江與阿蓬江交匯處的烏江東岸，現存石板街、200多個四合院、150多堵特殊封火牆，以及50多座形態各異的吊腳樓，總人口約2.1萬人，儘管所在地已不是原址，但古鎮仍保有千年的歷史風格。