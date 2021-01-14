古代封建社會講究階級和禮教，皇宮更是全天下最多規矩的地方。服侍皇族的宮女和太監從一入宮開始就被要求學習各種規矩，除了走路、行禮、吃飯之外，就連晚上睡覺的姿勢也有所講究。據說清代宮女睡覺都必須維持同一姿勢，如果不小心違反，就會立刻遭受嚴峻的懲罰，究竟是為什麼呢？

清代宮女的選秀常規是每年一選，內務府一般會在紫禁城內進行面試，如果得到皇帝寵幸還有機會成為嬪妃，但機率非常小。宮女進宮後要先經過「師父」調教，跟較資深的宮女學習宮廷禮儀和服務規矩，就連睡覺都有許多特別規定，像是不能裸睡、不能平躺、雙腿必須緊閉等等。

原來古代皇帝信奉君權神授，因為相信自己是天子，所以對上天格外尊敬，認為其他人身體朝天是對上天的不尊重，也相信仰睡且腳打開的睡姿會讓惹怒神明，為此降下處罰或是災難，所以每天都會派太監突擊檢查，如果有人違反規定，在第二天就有可能遭到罰跪、杖責驅逐出宮等嚴重懲罰。

有很多宮女當時因為無法養成習慣，一個晚上有可能被腳醒好幾十次。直到清朝滅亡後，許多宮女即使出了宮還是改變不了這個睡姿。