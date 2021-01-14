臺北市立動物園的二趾樹獺昨(13)日傳出逃家，當時有民眾目擊，熱帶雨林區的樹獺爬到欄杆上，以「慢動作」姿態緩緩從欄杆間的縫隙鑽出，而民眾發現後，趕緊上前圍觀拍照，園方對此出面表示，熱帶雨林館皆屬於樹懶活動空間，因此並非逃家事件，事後也安撫樹獺回自己的園區。

二趾樹獺也常躲在隱密的地方，讓遊客找也找不到。(影片來源/youyube/臺北市立動物園)

動物園改建後的熱帶雨林室內館，仿造動物原生棲息地，以立體結構塑造沉浸式大型活動場，供遊客按步道參觀，其中兩隻二趾樹獺「葉黃」和「葉紫」深受民眾喜愛，不過昨日傳出樹懶翻牆逃家事件，翹家的樹獺是「葉黃」，當時牠爬上欄杆試圖翻越護欄，而步道上全是遊客，因此牠馬上就被抓包。

由於動物園先前曾傳出，食蟻獸及石虎離家案例，因此樹獺「葉黃」鑽出欄杆，也讓民眾擔心類似事件再次發生，不過臺北市立動物園發言人曹先紹則表示，逃家的說法是民眾投射的想法，實際上「葉黃」並沒有要翹家，因為近日陰雨綿綿，昨天剛好有陽光，在巢箱待久的樹獺被照暖後，興致一來便開始活動，至附近探索，爬上靠近遊客的欄杆。

樹獺翹家半小時後，最終在保育員安撫下被勸回家。而「葉黃」目前年齡6歲9個月，個性非常活潑，其父母分別是「小懶」及「樹葉」，兄弟姊妹則為「葉紅」、「葉橙」、「葉綠」、「葉藍」、「葉靛」及「葉紫」，被稱為彩虹樹獺家族，而動物園先前也曾透露，樹獺經常會爬到欄杆上，因此民眾不用擔心。