自古以來民間傳聞，人死後會踏上黃泉路，喝了孟婆湯忘掉前世種種，才能走過奈何橋投胎轉世。然而世上真的有「黃泉路」嗎？據傳四川有一條「迷魂道」，人進得去卻走不出來，猶如翻版黃泉路，專家對於如此詭異的現象至今無法解釋。

在四川境內有一座面積多達105萬畝的瓦屋山國家森林公園，遍布著茂盛的原始林木，然而其中一處卻被列為旅遊禁地，那就是有著「迷魂道」之稱的「迷魂氹（音，ㄉㄤˋ）」景區。

迷魂氹的緯度大約落在北緯29°32'— 29°34'之間，正好與百慕達三角、埃及金字塔相似，被外界稱作「死亡緯度線」，這裡充斥著無數離奇傳說，據悉沒有活人能從這裡走出。

迷魂氹的地形凶險，加上地質異常，山間路徑複雜、湖泊縱橫，方向難辨，不僅手機訊號不通，就連羅盤也會失靈，外人一旦闖入此區，會被複雜的地形所迷惑而迷失方向，就像丟失魂魄一樣，失去理智的判斷。

此外，迷魂氹因為地處瓦屋山原始深林的腹地，千百年來人跡罕至，其山間沼澤的「瘴氣」源自於動植物腐爛產生甲烷等有毒氣體所致，能使人出現頭暈、昏迷和產生幻覺等中毒症狀，不少探險家基於上述種種原因，不是迷失方向、失蹤就是死亡。

迷魂氹至今依舊有許多謎團無法解釋，過去也有許多不信邪的人執意闖入探險，但從來沒有人活著出來，因此自明朝開始，為了安全起見，將其劃為旅遊禁區，整整封閉了400年。