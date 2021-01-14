澳洲格里菲斯大學的考古團隊，3年前在印尼一處洞穴中發現一幅描繪狩獵圖的壁畫，經過研究可追溯到4.4萬年前，被認為是目前為止最古老的藝術品。但近期因為當地礦石開採的問題，讓這幅珍貴作品面臨消失的威脅。
根據《澎湃新闻》報導，澳洲格里菲斯大學（Griffith University）的研究團隊，在2017年於蘇拉威西島（Sulawesi）一處洞穴發現一幅寬4.4公尺的壁畫，畫中用深紅色顏料生動的描繪了獸人正在獵捕野豬、野牛的景象。團隊人員更進一步發現此壁畫比先前任何描繪相似主題的壁畫都還要早了近2倍時間，可追溯至4.4萬年前。
格里菲斯大學人類進化研究中心的考古學家布魯姆（Adam Brumm）興奮表示「這幅圖像的含義讓我們震驚，它有可能是地球上目前所知最古老的岩石藝術！而且我們只確定了上面方解石的年代，所以壁畫的年代很有可能比我們所想的更古老。」
但研究團隊卻在去年底發現，當地礦石開採導致壁畫岩石層持續剝落，尤其是採礦產生的灰塵和卡車穿越土路排放的廢氣，也都對壁畫造成很大的傷害，讓這幅珍貴的歷史遺跡正面臨消失的危機。
文章來源：搜狐-澎湃新闻
文章來源：Twitter/RobMax4
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