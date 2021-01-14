要想探索古文明，除了查閱史書之外，古物的考察必不可少，而大部分的古代文物幾乎都是由古墓出土，21世紀初，大陸江西就有一名工人無意間在工地發現了一座千年古墓，沒想到當考古學家開棺後，不但發現了一具「不腐女屍」，甚至女屍突然當場「嘆了一口氣」，讓在場所有人瞬間嚇得背脊發涼。

專家進一步比對古墓規格和出土文物，發現這是一座西漢時期的古墓，距今已有2千多年歷史，值得注意的是，這具女屍的屍身至今沒有腐爛，且皮膚依舊保有彈性，面容清晰，就連體內器官也沒有殘缺，這在考古史上十分罕見，相當具有研究價值。

沒想到當考古學家們小心翼翼的搬動女屍時，屍體卻突然「嘆了一口氣」，把在場所有人全壞了，後來研究發現，女屍之所以會「嘆氣」，是因為屍體在密封的環境下封存了2千多年，開棺後突然接觸到空氣，使得氣體進入女屍身體內，進而有氣壓產生，所以才會發出活人嘆氣一樣的聲音。

除了這具女屍之外，考古學家們也在古墓中發現了其它陪葬品，雖然數量不多，也沒有太珍貴的文物，但這具女屍的價值意義重大。