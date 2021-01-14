農曆新年將屆，不少民眾一窩蜂搶買刮刮樂，期盼一朝致富，討個喜氣，不過也有人沉迷其中，反倒賠了不少錢。知名Youtuber Joeman日前就大手筆贈送員工每人一本2000元的刮刮樂，總共花了14.4萬元，對此，就有網友認為，回收期望值大概是6至7成，不禁好奇「2000元刮刮樂值得買嗎 ?」貼文一出掀起兩派論戰。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，知名Youtuber Joeman大手筆贈送4名員工每人一本2000元的刮刮樂，一本18張要價3.6萬元，4人總計花了14.4萬元，並稱「共72次財富自由的機會，還有520個100萬＋休旅車」。

影片最後結算成果，其中1人獲得2.4萬元，另外3人則獲得2.3萬元，回收期望值大約6至7成，讓他不禁直呼「看了影片更肯定絕對不會去當盤子」，並反問廣大鄉民「各位會去買嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「每年都在盤，根本是勸退」、「買台積電還比較賺」、「彩券行期望值本來就是不會回本呀，那個是刮感覺的」；不過也有人認為「越多人賠，獎項才會大啊」、「才兩千塊不是？這東西就是買來拚的，期望值6～7成不差啊」、「每年都一樣回收6～7成啊，不就是要拚大獎」。

台彩今年推出5款刮刮樂新品，其中每張售價2000元的「2000萬超級紅包」限定在農曆春節前發行，最高頭獎獎金2000萬元共有3個；二獎「200萬加汽車商品獎項」共有7個，7台汽車商品獎項總價值共1350.3萬元；三獎100萬元共有520個，總中獎率69.33％。