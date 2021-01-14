三合院一般由北面正房和東西廂房所組成，在鄉下地方相當常見，不過日前就有網友不禁好奇，「為何三合院廁所要蓋在屋外？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後歷史真相。

原PO今（14日）在PTT「八卦板」PO文指出，聽聞三合院的廁所不能蓋在屋內，而是一律蓋在屋外，因此每到晚上想上廁所，都必須要摸黑出門，尤其在冷冽的冬天更加難受，讓他不禁好奇「為何三合院廁所要蓋在屋外？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「好奇+1」、「蓋裡面上廁所要經過每個房間，最遠走一個ㄇ字」、「以前會說有人半夜上茅坑掉進去的」。

也有不少內行人曝光背後真相，「以前的廁所底下直接是糞坑」、「因為以前的廁所就是挖一個坑，屎都一直堆積，很滿才會清出來，做堆肥當肥料，裡面都是蛆和臭味，蓋在三合院裡面會臭死」、「早期都覺得廁所有晦氣，而且以前都糞坑，如果有豬圈都蓋在豬圈旁邊，離房子越遠越好」、「沒有沖水馬桶，屎尿直接堆在廁所下面，當然要蓋房子外面」。

也有網友指出，現代人使用沖水馬桶，加上化糞池的出現，所以廁所才逐漸安置在屋內，「現代馬桶的構造有個u型的地方可以積水隔臭，那個東西發明之後，馬桶才漸漸移到室內」、「馬桶那個設計叫做存水彎，可以隔臭」。