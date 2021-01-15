台灣麵包店常見的菠蘿麵包，其實起源於香港，雖然製作方式和味道不太一樣，但外觀極為相似，而近幾年菠蘿油和菠蘿麵包，也在日本紅了起來，沒想到有些日本店家卻誤以為來自台灣，主打菠蘿油為「台灣美食」，讓不少人非常困惑，甚至有人認為，這樣對發源地香港非常不敬，意外引發討論。

日本網友在論壇「amaebi.co」表示，菠蘿油麵包在台灣超紅，並貼出店家名稱「台灣菠蘿油」，照片中只見外皮酥脆的菠蘿麵包，裡面還夾了一塊黃奶油，看起來非常美味，不少網友表示「萬惡的卡路里」、「奶油在台灣很便宜嗎？居然這麼大塊」、「擁有1200大卡的美食，但吃下肚卻沒飽足感」。

菠蘿麵包及菠蘿油其實源自香港，不過日本有些店家似乎誤會了，頂級吐司專賣店「非常識」在去年10月，就曾推出「台灣菠蘿麵包（台湾メロンパン）」，麵包外的酥皮並非台灣麵包店常見的台式作法，而且裡面還夾著一塊黃奶油，一看就是香港美食「菠蘿油」，儘管簡介內有提到最初起源於香港，但依舊主打台灣美食。

推文曝光後，不少網友看了非常困惑，紛紛表示「台灣店家比較少出現夾奶油，這確實是港式菠蘿」、「台灣確實有賣，但發源地是香港！而且這種麵包被稱為菠蘿油，以台灣為麵包取名，讓人看了好傻眼」、「做異國美食前，還是先了解當地文化，這樣比較好吧」、「身為台灣人的我，感覺有點尷尬啊」、「就算台灣有賣菠蘿油，但店家也應該正確寫出香港美食」。