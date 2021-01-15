狗具有靈性與感情，行為有時甚至比我們更有人性。美國鳳凰城的人道協會志工，先前在一間即將被拆除的老房，發現一直頻頻在原處徘徊的流浪狗，便靠近了解，而浪浪一看到人類後，馬上搖著尾巴，好像在向人求助，隨後鑽進牆角邊的破洞，志工往內看才發現一窩幼犬。

An incredible rescue!!! ❤️ 由 Daily Mail 發佈於 2020年10月29日 星期四

根據《每日郵報》報導，當救援組織Arizona Humane Society接獲民眾通報，表示在一間即將拆除的舊屋附近，經常看到一隻黑狗，有時還會帶著幾隻幼犬，看似沒有人飼養，也沒有居住地，但當他們尋找時，卻找不到狗的蹤跡，由於擔心狗的安危，因此便向救援組織求助。

組織志工沙克爾(Theresa Scheckel)隨後到場了解，發現牆角洞裡鑽出一隻黑流浪狗外，還有一隻漲奶的黑母狗，看起來剛生產不久，推測狗夫妻應該是將孩子生在洞裡，居無定所的牠們可能知道，舊屋即將被拆除，因此便鑽出來向人類求助。

救援團隊隨後將洞再挖大後，沙克爾便爬了進去，發現裡面竟有7隻小狗，分別是5隻雄性及2隻雌性，而且都不到2周大，她在洞裡來回進出，歷時2個小時，才成功將所有狗寶寶救出來，而幼犬全數被帶出來後，狗媽媽趕緊上前與孩子團聚。

救援人員隨即將狗狗一家送至獸醫院，發現狗媽媽背部有些刮傷，可能是長期鑽進洞裡，照顧孩子所導致，「狗媽媽的舉止非常溫柔，牠是一個出色且細心的母親」，而狗狗們先送至救援中心休養，之後再交給中途之家AHS Foster Herohome照料，待小狗們斷奶後，就可開放領養。