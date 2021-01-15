這些豬成精了！大陸廣東一名養豬老闆，日前發現豬場有怪聲，發現其中5隻豬，竟用豬鼻合作頂鐵門，試圖要將門拉起來「越獄」，所幸及時被發現，否則豬可能因此逃走，養殖場損失可不小，而逃獄影片曝光後，讓不少人驚呼不已。

綜合陸媒報導，湛江一名鄧姓養殖場老闆當時聽到聲音後，便走至豬場檢查，由於當時正值中午，還不到下午放飯時間，豈料豬疑似肚子餓到受不了，其中一隻便用豬鼻頂鐵門，之後同伴發現後，也紛紛過來一起頂，齊心協力要將柵欄向上頂開。

期間還有豬笨手笨腳，沒想到被同伴擠到後面，而最右側的豬則是「豬隊友」，不僅沒有一起頂門，甚至還在門底下吃狂嗅，導致門幾乎要被打開時，又因卡到牠的頭而失敗，鄧姓老闆無奈表示，先前豬就曾頂開過門，跑出來亂吃飼料。

不過，之前都只出現過豬隻單獨頂門的案例，沒想到這一次竟學會合作，也讓鄧姓老闆非常驚訝，擁有4年養豬經歷的他，第一次看到這種事情，為了防止豬跑出來，他便用鐵線綁住鐵門，防止豬越獄成功。不少網友驚呼「不怕神一樣的對手，就怕豬一樣的隊友」、「我家鸚鵡也會這樣開籠子門」。