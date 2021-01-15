大陸河南省三門峽市的虢國古墓，埋藏大量的陪葬品，因此吸引許多不肖人士盜墓，導致多個虢國古墓被盜光，盜墓者在1989年又盯上其中一個墓地，所幸開挖到一半時及時被發現，才得以讓陪葬品留下，而墓裡其中一件廢鐵，看似不起眼還斷成兩截，而專家進行分析後，直呼這是第一神器。

《中華揭秘》三門峽虢國墓地。(影片來源/youtube/CCTV科教)

綜合外媒報導，考古學家早在1956年，就對上村岭虢國墓進行挖掘，陸續出土大量古文物，直到50年代建蓋三門峽黃河大壩時又有新發現，1957年為了從隴海鐵路轉運物資，便在三門峽市邊緣修建一座貨運車站，期間挖出西周時期的墓地，經過2年的考古後，發現陪葬品數量非常多。

根據古文物判斷，上村岭墓地橫跨西周與春秋，是距今2700多年前虢國的一片邦墓區，等級最高的為1052號墓葬，墓主人是一名虢國太子，在公元前1046年，周武王帶領豬侯，推翻商朝的統治，而周朝立國後，武王大肆分封宗室與勛貴，當時的諸侯數量甚至多達3000多個。

其中諸侯最高等級爵位只有7個，包含黃帝、炎帝、堯、舜、夏禹及商湯的上古帝王後代，唯有虢國始祖周文王的弟弟「虢仲」被封為公爵，這一段時間內，虢國君王在周天子的指派下到處征戰，因此國力非常強，由於周幽王為西周末代帝王，虢國滅掉分封於三門峽市一帶的焦國，由此可知，西周滅亡前後，虢國一支隊伍遷至此處。

直到1990年仍有不少人盜墓，文物保護部門便介入管理，當時有盜墓賊在開挖時，還被當地員警逮到，對方最終從地洞逃走，由於擔心文物被盜光，因此考古學家便對古墓進行保護挖掘工作，發現遺址上部已被挖出大坑，沿著盜洞往下挖30公分後，隨後發現玉器和青銅器，經過文物分析後，得知此墓穴主人為虢國國君虢季。

隨後又再古墓裡，發現了一把斷成兩截的劍，而且生鏽情況非常嚴重，考古學家更稱，它的外型就像破銅爛鐵，非常不起眼，但詭異的是，劍把手竟是玉質的，考古隊領隊姜濤將劍帶至北京科技大學檢測，發現此為「玉柄鐵劍」，是最早發現的人工冶鐵古物，這也使冶鐵歷史提前100年，更被稱為「中華第一劍」。