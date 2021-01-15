在大自然野外生存，必須懂得隱藏自己，假若外表顏色太特殊，就容易成為目標。南非克魯格國家公園出生2隻小白獅，由於牠們身體非常白，因此容易被掠食者發現，小白獅們日前遭流浪公獅盯上，差一點變成食物，所幸母獅跳出來護子，讓孩子逃過一劫。

為了讓白獅寶寶順利成長，母獅必須一邊躲藏，一邊尋找食物與水源。(影片來源/youtube/動物星球頻道/ Animal Planet Taiwan)

動物星球頻道的節目《野地裡的白獅》片段中，透露克魯格國家公園(Kruger National Park)誕生2隻白獅寶寶，分別是茵卡尼與辛嘉，因為牠們患有白變症，因此身體缺乏色素，導致牠們全身雪白，在野外格外顯眼，不僅容易被掠食者發現，甚至會被盯上。

而小獅子出生後，負責保衛獅群的公獅就失蹤，幼獅因身體顏色太顯眼，可能難以長到成年，而且獅子在幼年時，也是鬣狗、成年獅子、花豹等猛獸的獵物，再加上少了公獅的保護，導致牠們生活非常不容易，只能緊跟著媽媽瑪婷芭、阿姨與表哥一起探險。

為了保護孩子，瑪婷芭必須避開其他獅群的地盤，一邊躲藏一邊設法獵食、找水源，才能保護孩子長大，但小獅子們總有一天要離開母親，學習獨立生活、獵食、佔領地等，由於牠們所待的獅群沒有公獅首領，因此以母獅瑪婷芭為老大，但也容易成為其他公獅攻擊的目標。

期間一隻流浪公獅追尋小獅子們的氣味，一路尾隨牠們，期間試圖找機會佔領獅群，若一旦被接管後，公獅便會吃了小獅子們，與母獅交配生下自己的寶寶，因此獅子媽媽與阿姨便帶小白獅到處躲藏，但最終仍被公獅追上，經過一番的打鬥後，小獅子們順利躲進樹林，正巧出現一隻長頸鹿，公獅便轉移目標，小獅子趕緊逃離，才成功保住性命。