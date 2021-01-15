台灣美食包羅萬象，融合了閩南、潮州、客家等飲食文化，不過近年來受到「韓流」影響，大量韓國美食不斷引進台灣，但卻有網友抱怨韓式料理食材普通，收費卻相當高昂，不禁直呼「韓式料理是不是最沒特色、最騙錢的料理？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文直言，自己一直以來都覺得韓式料理「騙很大」，像是集結一堆食材的「部隊鍋」猶如大雜燴一般，毫無美味可言，就連「韓式燒烤」也是廉價肉品所組成，沒有任何海鮮或是高級食材，即便是料理方式也沒特別好吃，但是收費卻相當高昂，讓他忍不住抱怨「韓式料理是不是最沒特色、最騙錢的料理？我覺得除了泡菜以外全都是廉價的詐騙！」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「任何料理＋泡菜＝韓式料理，厲害吧」、「如果在一般小賣部賣這種料理，會被幹譙一堆便宜食材，在韓式招牌店賣就售價翻三倍」、「韓式真的吃不飽又貴，烤肉已經算裡面不錯的了」、「飯菜混合攪一攪就是韓國料理」。

不過也有內行人點出關鍵，直言「不就因為異國料理在台灣才變貴的嗎？」其他喜愛韓式料理的網友也分享「韓式料理的精髓是大醬」、「這就是韓國行銷的厲害，很愛加起司跟辣」、「人參雞蠻好吃的，跟韓式主流的辣味不同」。