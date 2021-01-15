冷氣團肆虐，來上一碗熱呼呼的鍋物最對味，尤其薑母鴨、羊肉爐更是不少親朋好友聚餐首選，不過新竹卻有一名女網友分享超崩潰的外帶經驗，直言買了一鍋薑母鴨回家，沒想到卻撈出「地獄食材」，讓她相當倒胃口。

原PO日前在臉書社團《新竹大小事》PO文指出，自己外帶了一份薑母鴨回家，準備大快朵頤之際，竟然撈出「5個鴨屁股」，讓她忍不住抱怨「會不會太誇張了！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「太誇張了吧！這5顆就佔不少的重量耶，我家完全不吃尾巴」、「鴨屁股跟雞屁股不一樣，鴨屁股腥味很重，吃起來更油」、「一定很有鴨的味道...」、「這應該叫做鴨屁鍋」、「我有一次不小心咬到鴨屁股，刷好久的牙」。

不過也有老饕大讚「整隻鴨最嫩的就是屁股肉了！精華」、「哇塞，5個屁股，妳賺到了」、「憑良心說，還蠻好吃的」、「這個很搶手的，應該是不小心多放的」。

貼文也釣出店家老闆娘回應致歉，「很抱歉，店家工作人員錯誤，造成妳的外帶餐點有問題。在此再一次向妳說聲對不起」，並表示除了全額退費之外，還會附上新的餐點及2瓶甘梅湯作為補償，老闆娘高EQ的處理方法，讓原PO大讚店家負責任的態度值得嘉許，其餘網友也十分讚賞。