巴西明杜里市議員奧利維拉（Jose Omar de Oliveria）日前開心出遊，發現天空竟出現「半陰半晴」的奇景，於是當場掏出手機，想拍下紀念。沒想到下秒一道閃電竟然從天而降，僅差幾公分就擊中他，巨大的火光打得碎石子到處噴飛，嚇得他尖叫連連，驚險畫面曝光掀起熱議。

綜合外媒報導，奧利維拉當天和好友相偕上山賞景，沒想到抬頭卻看見天際出現晴空萬里和烏雲密布兩種極大反差並列的天氣奇觀，於是掏出手機記錄下來，並讚嘆「這就是上帝的本性，多麼晴朗的天空啊！」

不料正當眾人陶醉在這一片奇觀時，一道閃電伴隨轟隆隆的巨響，突然迎頭劈在奧利維拉眼前不到50公分的距離，巨大的火光打得碎石子到處噴飛，就連木製柵欄也瞬間起火燃燒，奧利維拉當下嚇得放聲尖叫，所幸本身並無大礙，只有一雙夾腳拖被碎石子給擊毀，他和友人也立即跑回車內避難，但他認為應該是手機將閃電吸引過來的。

當地氣象學家Ruibran dos Reis指出，巴西每年約有100人死於雷擊，他建議當附近有雨時，切勿待在空曠的地方，或是樹下及涼亭下，也不要光著腳，最好穿上橡膠製的鞋子，將雙腳併攏採低姿勢蹲下；打雷時也別在外頭講電話，否則一旦身體淋溼、電阻變小就容易導電。