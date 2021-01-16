深山裡驚見鳳凰？大陸山西一名農夫，上山放羊時發現一隻怪鳥，腹部火紅且羽毛艷麗，看起來非常像神話中的鳳凰，讓他感到非常驚訝，從此都會固定來此處放羊，甚至幫忙餵養「鳳凰」，時間長達4年，而專家一看到這種鳥後，表示他立了大功。

綜合陸媒報導，柳林河村的東坡山一名農夫郭存鎖，在村內養了一群羊，主要靠賣羊毛、羊肉為生，2018年一天他如往常一樣至山上放羊，當時他在樹林間發現一隻怪鳥，身腹呈現火紅色，羽毛則非常鮮艷，而且尾翎極長，飛起來就像是神話中的「鳳凰」。

在《漢書》收錄的《爾雅》中，就曾以「雞頭、燕頷、蛇頸、龜背、魚尾、五彩色」等形容鳳凰的外型，而《山海經》則形容「丹穴之山，有鳥焉，其狀如雞，五采而文，名曰鳳皇」，因此郭存鎖看到後怪鳥後非常驚訝，更大喊「金鳳凰」，而鳳凰聽到聲音後，馬上被嚇到飛走，這讓郭存鎖非常懊悔，在原地等了許久，都未看到鳳凰飛回來。

隔日，郭存鎖決定再至山上碰運氣，還特地帶了一些穀物當誘餌，有趣的是，鳳凰果真飛回來，甚至還帶了同類，郭存鎖從此都會到山頭上放羊，就是為了餵養鳳凰，而鳳凰與郭存鎖朝夕相處下，也對他放下戒心，甚至會飛到他的肩膀上討食物吃。

大陸特有鳥類「紅腹錦雞」，被列為鳥類排行前10大美。(影片來源/youtube/探纪自然)

而郭存鎖高齡70多歲，身體也不是很好，先前因腰椎滑脫住院，半年後又因膽結石開刀，出院後每天還要爬到山上餵鳥，讓家人非常擔心，因此持反對態度，但他仍堅持到山上照顧鳥，而且他一餵就是4年，期間還幫鳥搭建護網，加上飼料費用，花費超過1千元。

節目單位《第1時間》得知後，隨即請相關專家研究鳳凰，發現牠其實叫做「紅腹錦雞」，又名金雞、彆雉、山雞、采雞，屬雉科錦雞屬的鳥類，原本是大陸特有鳥種，但因其外型漂亮，被引入至英國等歐洲國家，也是目前史學家較認可《山海經》中「鳳凰」的原型，由於紅腹錦雞目前多為人工飼養，野生品種較為少見，因此專家也非常感謝郭存鎖的奉獻。