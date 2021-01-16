大貓熊的皮毛花紋通常為黑白相間，不過2019年研究員曾在四川臥龍野外，發現一隻全白的大貓熊，牠也是全球首隻白化大貓熊，不過之後就未再發現其身影，直到2020年牠再度現蹤，有趣的是，牠原本全白的毛，如今還帶點金色，推斷牠已進入成熟期，離開媽媽自力更生。

綜合陸媒報導，臥龍國家級自然保護區於2019年5月，透過紅外線相機首次在野外發現白色大貓熊，沒想到在2020年2月，又2次拍到牠的蹤跡，白色大貓熊當時在雪地散步，有時還會坐在靠近樹的相機前，好像在打坐思考熊生，3天後牠再度現身於1公里外山脊上，期間花了10分鐘抵達山腳，而山腳的紅外線相機也記錄下牠的背影。

四川臥龍白色大貓熊保護研究負責人譚迎春表示，從拍到的影像可見，大貓熊從2019年5月至2020年2月期間長大了不少，小時牠的皮毛呈現全白色，不過邁入成年後，牠四肢的毛髮還長出淡淡的金色，而此次記錄中，發現牠都是單獨活動，推測牠目前應該3歲左右，且已離開媽媽出來闖盪。

臥龍國家級自然保護區於2019年5月首次拍到白色大貓熊的身影。(影片來源/youtube/中國新聞網)

而北京大學生命科學學院研究員李晟介紹，白色大貓熊身強體壯，毛髮也非常光亮，是一隻健康的野生大貓熊，雖然白化現象極為罕見，但在脊椎動物中也有不少案例，而白化通常是個體基因突變導致，使動物缺乏色素生成細胞區域無法合成或累積，牠們外表便呈現白色、金白色或淺金色。

李晟也提到，之後在該區域並未再拍到白色大貓熊，推測牠可能遷移至周邊棲息地，以此習性來判斷，牠極有可能是雌性的，成年後會離開媽媽的家域範圍，至外地尋找新的棲息地，而白化現象是否會影響個體，目前都未有定論，不過此隻大貓熊看起來很健康，甚至能夠長到3歲，代表牠並沒有不適應環境的問題，生存狀態良好。