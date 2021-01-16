動物園裡的保育員，能夠近距離照顧動物，讓人看得非常羨慕，但他們的工作裡，其實也暗藏著危險。臺北市立動物園裡熱帶雨林室內館(穿山甲館Pangolin Dome)的保育員，會穿上潛水衣進入魚池，進行例行性清潔與照養，但由於池中的象魚等體型較大，不小心就可能驚嚇到魚，產生瞬間扭動身軀的力道，足以打斷人類骨頭。

動物園有潛水員？辛苦風險一肩扛。(影片來源/youtube/臺北市立動物園)

前年才開放的熱帶雨林室內館，館內不只有鳥類與哺乳動物，還有許多魚類，其中有淡水魚裡體型數一數二大的象魚、亞洲體型最大的鯉科魚類穗鬚原鯉、到體型上下扁平的魟魚、或側面扁平的銀帶，儘管牠們形態、食性、甚至原產地都不一樣的，但都來自於熱帶地區的淡水生態系。

而熱帶雨林室內館屬於半開放空間，為了妥善照顧熱帶魚種，動物園還特別設計加溫及過濾系統，讓水溫維持在28℃左右，在寒冷冬季常會看到水池表面冒出縷縷白煙，不過大量水體光靠自動化維生系統並不夠，還有許多地方無法清潔到，因此保育員必須潛入水照顧魚群，及每兩天進行水下環境清潔。

象魚池裡不只有各類魚種，還有許多藻類與微生物，在戶外陽光的照射下，藻類生長便會非常迅速，而魚池景觀隧道內透明壓克力上，也容易成為藻類附著生長的地方，為了讓遊客可以清楚觀賞水下生態，因此保育員就需定期入池清理，即使水溫維持在28℃左右，但在寒冬揹潛水裝備活動，仍是非常不容易的事情。

為了讓遊客清楚看到水下生態，即使是寒冷的冬天，保育員也必須穿潛水裝下水進行清潔。(圖/臺北市立動物園提供)

而下水後也潛藏危險，除了一般潛水時可能會遇到的溺水、抽筋等，由於象魚池裡有各種魚類，保育員潛水時必須非常小心，例如體型龐大的象魚、魚鱗堅硬，假若不小心驚擾到牠們，象魚瞬間扭動身軀所產生的力道，大到足以打斷人類的骨頭，所幸象魚如今非常習慣保育員在四周活動。

再者就是魟魚，牠們棲息於水域底層，尾部的棘刺具有毒腺，能夠輕易刺穿保育員所穿的蛙鞋及防寒衣，因此負責統籌水下作業的保育員，必須非常注意，尤其在進行底層作業時，時時刻刻都要注意腳邊情況，並預留適當的空間，避免因太靠近而刺激到魟魚，導致意外被攻擊。