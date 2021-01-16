峨眉山是大陸四大佛教聖地之一，其中歷史最悠久的萬年寺內，有一顆上古的「佛牙」，相傳是一位高僧從斯里蘭卡拿回來的，外觀呈現金黃色，甚至重達6.5公斤，稱其為釋迦牟尼火化的舍利佛牙，此傳說也引發外界好奇，古生物學家對此進行分析後，發現它是20萬年前古生物的牙齒化石。

綜合陸媒報導，萬年寺建造於東晉隆安五年(西元401年)，位於海拔1020公尺的獅子嶺下方，最初被命名為「普賢寺」，是峨眉現存最大且歷史最久的古廟，不過由於期間曾多次遇火災被毀，因此在876年時被更名為「白水寺」，寺廟還特意建了一座白水池「白水秋風」。

由於白水寺風景如畫，吸引李白等歷代文人到此撫琴題詩，因此也被評為「峨眉十景」之一，直到明神宗為了慶祝母親70大壽，便在寺廟裡修建無樑殿「普賢白水殿」，更在無樑殿題寫「聖壽萬年寺」金匾，還在殿前供奉萬盞明燈祈願江山永固，白水寺也被改為「萬年寺」，成為大陸古建築史上的一大奇觀。

而萬年寺內還藏有一枚「佛牙」，長42公分、重6.5公斤，是明代嘉靖年間，斯里蘭卡一名僧人所奉上的，當時相傳是釋迦牟尼涅槃火化後，全身變成細小舍利子，並留下兩顆佛牙舍利，佛牙外觀呈現金黃色，隱約還透著紫色條紋，不過經過古生物學家楊鍾健教授鑑定後，發現它並非舍利子，而是20萬年前劍齒象的牙齒化石，在古代非常罕見，也被稱作「峨眉鎮山三寶」。