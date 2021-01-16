豹及鱷魚都是狒狒的天敵，不過狒狒非常機靈，且雄性狒狒性情兇猛，甚至敢和獅子、豹對峙，假若豹遇到狒狒群，有時還可能會打輸。非洲扎庫馬國家公園一群狒狒，靠著人多勢眾嚇走鱷魚媽媽，並鎖定其巢穴，隨後大膽的把鱷魚蛋拿走，甚至塞進嘴裡吃。

扎庫馬國家公園(Parc national de Zakouma)裡的狒狒落單時，牠們知道自己打不過鱷魚，因此一看到鱷魚就會馬上逃開，但當牠們聚在一起時，可就沒這麼膽小了，先前雄性狒狒群集體行動，期間鎖定一條母鱷的巢穴，由於牠們的數量較多，因此在人多勢眾的情況下，成功將母鱷魚趕入水中。

勢單力薄的母鱷只能無奈的待在水邊，期間一隻狒狒靠近巢穴，隨後伸進洞口拿出鱷魚蛋，接著就往嘴裡塞，連吃了好幾十顆，而母鱷魚發現後，氣得趕緊爬上岸，狒狒則得意的離開，畫面讓人看了非常詫異。不過狒狒偷吃鱷魚蛋的行為，其實過去就曾發生，還有囂張狒狒強行偷吃鵝蛋的案例。

寵物專欄《獸醫小明》則表示，狒狒吃鱷魚蛋恐怕是報復心理，畢竟牠們落單時，就是豹、鱷魚等的獵物，只有團結在一起時，狒狒才敢與天敵對抗。不少網友表示「好可憐啊！看得心驚肉跳」、「靈長類智商輾壓爬行類」、「攻擊性很大，侮辱性也很強」。