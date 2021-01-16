從事服務業難免會遇到千奇百怪的顧客，但絕對沒有見過「不是人」的顧客！俄羅斯一段監視器畫面最近在網路上引起熱議，一名外送員到馬戲團辦公室送披薩，結果出來應門領餐的竟是一隻穿著人類衣服的「黑猩猩」，讓外送員瞬間嚇到倒退嚕，收完錢後就趕緊拿起包包逃跑。

外送員見到黑猩猩開門領餐瞬間嚇得往後退了好幾步。(圖/擷取自pikabu)

根據俄羅斯論壇「pikabu」的文章，本月13日時，莫斯科一名外送員到馬戲團辦公室外送披薩，從畫面中可以看到，她先是將披薩從外送箱內取出，稍微整理一下自己的儀容後便抬手敲門。

下秒辦公室的門被緩慢打開，沒想到出來領餐的竟是一隻身穿背心外套、牛仔褲和白色球鞋的「黑猩猩」，外送員見狀瞬間被嚇了一跳，整個人往後退了好幾步，上下打量了一下這罕見的「顧客」，黑猩猩全程則相當淡定，將手中的鈔票交給外送員後，還禮貌地用雙手接過披薩，不過外送員沒時間注意這些細節，確認對方拿好食物後，立刻提起外送箱跑走。

文中指出，這隻黑猩猩其實是大莫斯科馬戲團的成員之一，影片曝光之後，不少網友也都覺得相當驚奇，紛紛留言：「這隻黑猩猩也太聰明了吧」、「連馬戲團的猴子賺的錢都比我還多」、「沒有人會相信外送員經歷了什麼」、「黑猩猩給了5000盧布，看樣子是忘記拿找回的零錢了」、「看起來像是外送平台的廣告」。