大陸淅川一隻警犬在2019年退休，因為訓犬員沒有時間照顧，所以將牠引介給普通人家領養，最近訓犬員出差，特地順道前去探望，這隻警犬一聽到熟悉搭檔的聲音，立刻奪門而出，倒在地上不斷撒嬌，眼眶甚至還有些泛紅，感動的場面讓不少網友都忍不住鼻酸。

訓犬員要坐車離開時，旺旺還不捨地跳上車，不願讓他們離開。(圖/擷取自淅川特警抖音)

根據《每日星報》報導，這隻警犬「旺旺」目前已經8歲，在2019年6月退休，牠被引介給普通人家領養，度過幸福且安逸的晚年生活，不過這也意味著牠必須和熟悉的老搭檔分離。

不過旺旺的訓犬員近日在出差時，和其他員警一起到旺旺的新家進行「突擊訪問」，從影片裡可以看到，旺旺一聽見老搭檔的呼喊聲，就立刻從家門裡飛奔而出，還不斷倒地撒嬌、和員警們「討摸」，特寫牠的臉部表情時，還可以看見牠濕潤且有些泛紅的眼眶。

當員警們要搭車離開時，旺旺還鑽上車坐著不走，就像是捨不得他們離開一樣；這段感動的畫面被分享到淅川警方的抖音上，網友們也都忍不住紅了眼眶，「牠多捨不得你們走，有空要多來看看牠啊」、「看了好感動，狗狗真的忠誠又暖心」、「狗真的是很有靈性的動物」。

對於有人提出「為何訓犬員不領養旺旺」的疑問，警方表示，因為員警們上班時必須訓練其他新進警犬，沒有太多時間可以照顧牠們，所以才會找個合適的家庭，讓牠們安然享受退休生活；警方在留言中也透露這次因為有公務在身，相處的時間非常短暫，承諾下次再來看旺旺的時候，一定會帶牠回到警局見見其他伙伴。