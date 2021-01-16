長頸鹿在大部分人的印象裡都是相當溫馴的，不過日前有網友想要和長頸鹿拍一張合照時，卻慘遭猛撞襲擊，讓他的額頭瞬間發紅，還腫起一個大包，事後他也將自己受傷的過程PO到臉書上，讓不少網友都笑翻了，也感謝PO主讓大家長知識，直呼：「原來長頸鹿的角是硬的！」。

這名男網友Puunpuun Chulanon在去年前往野生動物園遊覽，期間他碰見長頸鹿，就想要上前和牠們拍一張合照，沒想到才剛擺好姿勢，長頸鹿就馬上歪頭，用自己腦袋上的角猛擊他的額頭，PO主的皮膚瞬間泛紅，還腫起了一個大包。

PO主事後也補拍了一張「受害照」，只見他脫掉了原本戴著的漁夫帽，用手扶著自己的額頭，和「加害者」又拍了一張自拍，不過後方的長頸鹿眼神卻相當有戲，看起來就像是在鄙視男子。

事發過程的照片被男子分享到臉書中，作為他2020年的大事件總結，結果竟引起網友熱議，甚至還被台灣粉絲專頁「泰國清邁象」轉發，大家都被這離奇的經歷給逗笑了，「鹿：從他在公園入口已經看他不順眼」、「被麒麟角打到要發財了」、「第三張照片的表情實在是太鄙視了～鹿：沒給食物也想拍照，想得美」。

此外，也有不少網友對於「長頸鹿的角是硬的」感到非常驚訝。據悉，長頸鹿頭上的角叫做「皮骨角」，是由骨化後的軟骨形成，外層有皮膚包覆並且與顱骨的頂骨融合在一起，可以被用來作為雄性長頸鹿爭鬥的武器。