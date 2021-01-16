有些人的人生真的就和八點檔一樣，充滿了許多曲折離奇的情節。日本一名17歲女高中生因為爺爺去世而繼承一間計程車車隊公司，成為女社長，不過長大後，她卻愛上牛郎，敗光了總共2億的財產，沒想到陷入困境的她，竟又因為一封「投訴信」而逆轉人生！

目前38歲的木村都美近日受到日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告》邀請，曝光了自己的神奇人生故事。在她17歲那年，爺爺因為強盜殺人事件過世，她被迫接手爺爺留下來的計程車車隊公司，成為一名女社長。

起初她非常認真地一邊兼顧課業和事業，不過失去至親讓她受到不小的打擊，無助的她只好到交網友站上尋求安慰，沒想到就這樣遇見了一名牛郎，木村都美深深為他著迷，不僅在對方身上砸下2億財產，兩人還奉子成婚。

但好景不長公司在她的大肆揮霍下宣告破產，牛郎老公也不負責任地離開了她，讓她一夜之間就變成了流落街頭的單親媽媽；為了扶養孩子，木村都美只能靠著打零工來勉強維持生計，然而就在她以為人生就要這樣跌落谷底時，卻因為她的一個舉動再度逆轉。

木村都美透露，自己的兼職大多都由某間人力公司派遣，不過她對公司運作方式有些不滿，多次投訴後都沒有獲得處理，氣憤的她直接上網搜尋會長的部落格寫信投訴，原本以為這次又會被無視，沒想到會長不但看了還邀請她面談，最後甚至對她一見鍾情。

在會長熱情且誠心的追求下，木村都美接受了這個比自己大13歲的對象，約會2年後兩人也順利步入禮堂，她透露自己也是事後才知道，丈夫的年收入竟高達500億日元（約新台幣135億），而她也終於重新過上少奶奶的生活。