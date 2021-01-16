大部分的人都知道「不要站在馬後面」，否則很有可能會被攻擊而受傷，不過卻沒有人警告過，千萬不要站在犀牛身後啊！肯亞一名攝影師前往國家公園的時候，竟碰巧目擊到相當驚人的一幕，一隻白鷺原本站在犀牛的身後，沒想到犀牛卻突然「小便大噴發」，讓牠洗了一場沒預料到的澡。

根據《每日郵報》報導，這張照片是由40歲的攝影師納加拉（Nagaraj Tilakraj）所拍攝，當時他和家人一起到位於肯亞的奈洛比國家公園（Nairobi National Park）內遊覽，沒想到卻親眼目擊了這非常有趣的一幕。從照片中可以看見，一隻白鷺正站在犀牛的後方，然而下一秒犀牛突然原地小便，尿液直接朝著白鷺的方向「大噴發」，讓牠整個身體都濕透了。

納加拉拍下了這戲劇性的瞬間，並補充當時的情況，白鷺在事前完全沒有預料到犀牛的行為，不過等到犀牛小便結束後，白鷺似乎不在乎自己已經濕透了的身體，仍持續跟隨在這隻犀牛的身後。

報導中指出，犀牛因為生殖器彎曲，所以小便時尿液會往後噴射，距離可以長達4.8公尺，有時這種行為可以吸引到異性，不過白鷺並不是犀牛選擇伴侶的對象，據悉，白鷺會站在犀牛的背上「搭順風車」，作為代價，牠們幫忙吃掉犀牛身上的寄生蟲，偶爾也會在獵食者靠近時警告犀牛。