圓滾滾又毛茸茸的呆萌企鵝是許多人最喜歡的動物之一，不過企鵝雖然和其他鳥禽類一樣擁有翅膀，卻因為演化的關係無法在空中飛行。近日有網友就在日本的天空中捕捉到一隻「飛天企鵝」的神奇景象，背後真相揭曉後也吸引大批網友按讚分享。

根據日媒「Jタウンネット」報導，一位名叫「空白寺」的網友本月4日在推特分享一組照片，可以看到一隻可愛的非洲企鵝出現在天空中，正揮動著短小的翅膀，在高大的樹木以及高樓大廈旁邊自在翱翔，空白寺也發文直呼「池袋的企鵝真的在空中飛行呢！」

事實上，這4張照片是空白寺在池袋的「陽光水族館」裡所拍攝，因為企鵝所在的水槽乾淨清澈，也沒有水波干擾，再加上背景的城市風光，讓他得以捕捉到這個精采瞬間，成功拍出企鵝飛天的錯覺感。

照片PO上網後，立刻萌翻大批網友，紛紛留言，「原來企鵝會飛！」、「在空中游泳，在海中飛翔」、「太可愛啦好喜歡，怎麼看都不會膩」、「感覺也很像企鵝在被水淹沒的都市中悠游」、「可惡想去看啊」。

據了解，企鵝為了發展出潛水能力，翅膀演變成短小的獎狀，腳掌也有蹼，讓牠們在海中成為游泳高手，卻也因此讓牠們無法飛行。美國密蘇里大學鳥類學家瑞克里夫斯（Robert Ricklefs）就認為，動物為了增進水性，必須把翅膀縮小或是讓體型變大，這兩者都不利於飛翔。