工作最怕加班，不只犧牲生活品質，也連帶影響身體和精神的健康。一名男網友近日連續加班，女友也貼心幫他準備消夜和補品，讓他超感動。但幾天下來，他卻發現女友幫他準備的補品怪怪的，好像暗藏什麼訊息，網友看了之後全都秒懂笑翻。

一名男網友在論壇Dcard發文，表示公司最近接到大案子，連續好幾天都在加班處理相關事務，每天到家都已經晚上10點多，幾乎都是累倒在沙發上睡著，早上6點再起來洗澡上班。這段期間，女友也貼心幫他準備好補品和消夜，讓他有體力應付公事，回家也不會餓肚子。

但吃了幾天之後，他卻漸漸發覺補品似乎不太對勁，從他附上的照片可以看到，有生蠔加蜆精的「蠔蜆精」、含有人蔘和蜆的B群、以及元氣茶。女友甚至還會一大早到市場買活蝦或是東港來的蚵仔煮給他吃，讓原PO忍不住直呼「女友的關心…是我多慮了嗎？她是不是想和我說什麼？」

文章曝光後網友紛紛笑稱，「她暗示得很明顯，原po加油」、「不好意思直接跟你說你床事很廢的暗示」、「到底是多不行笑死」、「回家也要加班了…」但也有過來人提醒「補鋅或是海鮮這種是增加慾望，可是沒辦法改變硬度的」、「補品最好是適量就好，海鮮類吃多反而會重金屬超標，頭暈眼花。」