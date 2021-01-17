送貨員每天都要到不同的地點工作，因為環境不熟悉而鬧出許多笑話。一名女外送員近日按客戶要求送包裹到13樓，到達後電梯門卻始終沒有打開，讓她超級害怕。沒想到最後聽客人的話轉頭一看，才發現超糗真相。

一名工作為外送員的女網友，昨（16）日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她前天送包裹到一棟大樓，客戶麻煩她幫忙送到13樓，她立刻爽快答應。沒想到抵達13樓時，明明聽到電梯開關門的聲音通知，眼前的門卻完全沒有反應。

她急忙按下開門鍵，門還是一樣緊閉，之後又嘗試了5分鐘，電梯都還是沒有打開，擔心是電梯壞掉被困在裡面，讓原PO害怕到快要哭出來。這時客戶剛好詢問她是否抵達，她急忙向對方求救說「我在電梯裡面，這個門打不開怎麼辦？」，客人則尷尬回應「你怎麼不回頭看一下」。等原PO轉頭才傻眼發現，原來她搭的是一台雙門電梯。

原PO事後也補充，因為大樓沒保全，電梯也是客人在樓上幫她按的，讓她無法到其他樓層，想下樓也無法，客人事後也透露他在她背後看了5分鐘以上，因為不知道她到底在裡面幹嘛，讓原PO直呼真的太丟臉。

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言，「哈哈，好好笑，可愛 」、「重點是客人明明就站在後面看著妳，還通話故意問說妳到了沒... 」、「哈哈 可以想像你的緊張」還有人以為是靈異故事，「還以為遇到靈異事件」、「嚇死我了很認真的看到了⋯⋯客人說：『你怎麼不回頭看一下？』，我整個發毛，如果是我大概真的以為是恐怖片劇情，應該更鬧出笑話了」。