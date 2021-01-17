和野生動物近距離接觸是十分難得的經驗。日前2名鯨魚研究人員就在加拿大一處海灣遇到一頭16公尺長的巨鯨。該頭鯨魚對船隻充滿好奇，不停在旁邊徘徊還用氣孔朝船內噴水，最後更做出驚人反應，讓研究人員都當場嚇歪。

座頭鯨靠近研究人員的船隻後，好奇的不停碰撞，最後甚至還拉著她們向前走。(影片來源/YouTube/Storyful Rights Management/如遭刪除請見諒)

根據外媒《the dodo》報導，英國鯨魚研究員羅賓遜（Nicole Gwyneth Robinson）和一名同事日前搭乘小艇，在加拿大的哈特利灣附近〈Hartley Bay〉觀察鯨魚，沒想到2人竟意外遇到一頭16公尺長的巨大座頭鯨。

座頭鯨對羅賓遜她們的船隻十分好奇，一直在周圍徘徊，後來玩心大起，開始用身體轉動船隻，還不時用氣孔朝船內噴氣和噴水。雖然鯨魚對她們沒有敵意，但由於體型將近是小艇的2倍大，好幾次都差點將船弄翻，讓羅賓遜忍不住驚呼「喔～我好像有點緊張！」。

之後座頭鯨甚至直接游到她們正下方，用鰭將整艘船撐起來，拉著小艇往前進。羅賓遜表示，她們之前有約5次座頭鯨主動靠近的紀錄，但從來沒有鯨魚將船隻舉起，或是拉著船隻向前的經驗，忍不住讚嘆「這真的太瘋狂了，完全無法相信這驚人的狀況真的發生了」。

羅賓遜事後也補充，她們覺得這頭座頭鯨沒有想帶她們到哪裡去，認為牠可能是利用船底替牠的背部抓癢，或就只是好奇貪玩罷了，畢竟牠們是智商非常高的動物。最後直到鯨魚失去興趣潛入海底，羅賓遜才和他的同事趕緊離開。羅賓遜也呼籲民眾，如果遇到鯨魚，請盡量和牠們保持距離，避免發生危險。