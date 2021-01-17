陝西考古研究院日前在秦朝咸陽城遺址，挖出大量的宮殿官署區遺址，占地面積約500萬平方公尺；此外，考古人員還發現了一處高台建築遺址，復原後面積應有1000平方公尺，具備秦國政務大殿的條件，而歷史上有名的「荊軻刺秦王」事件就是在這裡發生。

考古團隊也透露，這次還在遺址東部發現了「蘭池宮」的蹤影。(影片來源/YouTube/海峽導報)

根據《陝視新聞》報導，陝西考古研究院透露，目前已在秦咸陽城遺址當中挖出了大量的宮殿官署區遺址，面積約為500萬平方公尺；此外，考古人員也在遺址東部發現了6號高台建築遺址，建築頂部修復後約可達1000平方公尺，具備秦國政務大殿的條件，且位於咸陽城遺址宮區的核心位置。

報導指出，秦咸陽城遺址始建於秦孝公時期，秦始皇就是在這裡「統一六國」，建立大一統的封建王朝，其中咸陽宮正是秦始皇處理政務的地方，歷史上有名的「荊軻刺秦王」也是在這裡發生，雖然據史料紀載，咸陽宮在楚漢戰爭被項羽焚毀，不過2000多年後的現在，這些曾經的建築材料終於能夠重見天日。

另外，考古團隊還對遺址最東部進行探勘和試掘，發現一條東西向、斷續分布長達9公里的水系遺存，結合周邊的考古資料，考古人員推測這裡就是史料上記載的「蘭池」。

蘭池宮又叫蘭池陂，《續漢書·郡國志》注引《三秦記》寫道，秦始皇引渭水修築蘭池宮並挖池建島，且按照傳說中海上仙山的形象打造園林，不過在項羽焚燒咸陽宮時也被一併破壞而面目全非。