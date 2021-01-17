皇帝擁有後宮佳麗三千，但也因為嬪妃人數實在太多，時常不知道該怎麼選擇比較好。古代就有一名15歲的年輕皇帝，為了增添侍寢時的樂趣，發明一種名為「風流箭」的選妃儀式，讓所有妃子全都直呼「好想中箭！」

唐敬宗李湛是唐朝第16代皇帝，他從小就十分貪玩，對治國理政一點興趣都沒有，特別喜歡玩擊鞠和打夜狐的遊戲。15歲即位後仍就玩心不減，不但沉迷於打獵和遊戲中，也好女色，甚至說出「皇帝非我願，但願玩一生」。

後宮美女眾多，讓李湛經常不知該如何選擇，某天竟發明一種用竹紙做的紙箭，並在箭頭包了少許的麝香或者龍涎香粉末，稱之為「風流箭」。等他要侍寢的時後，就會要求所嬪妃站成一排，自己則在有一定距離的地方，搭箭發射。

因為是紙做的，被射中的嬪妃身體不會感覺到任何痛楚，還會散發濃濃的香味，李湛就會根據香味的來源選擇當晚要侍寢的嬪妃。因為嬪妃們各個都希望自己能中箭，甚至傳出「風流箭，人人願。」這樣一句順口溜。但李湛快活的皇帝生活僅維持3年，在17歲那年就被身邊親近的宦官背叛，在沐浴更衣時慘遭殺害，結束短暫的一生。