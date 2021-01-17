英國蘇格蘭一名男子日前外出散步時，在雪地中救起了一隻全身都被凍僵的小奶貓，沒想到帶去給獸醫檢查後，發現牠的身分大有來頭，竟是極其罕見的「蘇格蘭野貓」，目前野外估計僅存100到300隻，因此被列為瀕危物種。

Rare Scottish Wildcat 'at death's door' in freezing snow rescued by walkers https://t.co/8Rpee3EHZ9 pic.twitter.com/3UtQYYWmc7 — Daily Mirror (@DailyMirror) January 15, 2021

根據《每日鏡報》報導，這名男子皮特（Pete Macnab）在本月13日時，帶著3個月大的兒子和好友一起到莫里格蘭敦的一處郊外散步，沒想到卻在雪地中看見一團灰黑色毛茸茸的東西，一行人湊近查看，才發現這竟然是一隻小奶貓，而且全身冰冷、一動也不動，似乎正在死亡的邊緣掙扎。

A rare Scottish wildcat was found at deaths door https://t.co/f2OWu93X1i pic.twitter.com/qW1Paz9QjN — White Cross Vets (@WhiteCrossVets) January 16, 2021

皮特和朋友立刻把這隻奶貓送到獸醫院中治療，並且希望把牠帶回家照顧，直到幫助牠找到主人，然而獸醫在檢查過後卻告知他們，這隻奶貓並不是一般的家貓，而是極其罕見的「蘇格蘭野貓（Scottish wildcat）」。目前小貓已經被轉交給蘇格蘭野貓慈善機構「Scottish Wildcat Action」代為照顧，並將牠取名為亨特利（Huntleigh）。

據悉，蘇格蘭野貓原本在英國分布廣泛，但因為失去生存環境以及遭到迫害，從20世紀初以來，物種的數量急遽下降，如今只分布於蘇格蘭北部和東部，牠們在英國被列為極度瀕危物種，且受到「與家貓雜交」的威脅，「Scottish Wildcat Action」預估，目前野外僅存100至300隻純種的蘇格蘭野貓。