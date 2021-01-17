只要仔細觀察，其實身邊處處都藏有驚喜！英國一名屋主在自家花園中撿到一塊石板，並把它放到馬廄中作為腳踏石，沒想到使用將近10年，他卻突然發現這塊石板的不尋常之處，拿去給專家鑑定後，才得知這竟然是來自羅馬帝國的珍貴骨董！

Slab found in woman’s garden is ancient Roman artefact worth £15,000 https://t.co/303fbuFiMc — The Independent (@Independent) January 12, 2021

綜合外媒報導，英國南部懷特帕里斯（Whiteparish）一名屋主20年前在自家花園的假山內撿到了一塊石板，並將它擺放到馬廄中，將近10年以來的時間都把它當作上馬使用的腳踏墊，不過就在某天，他突然發現石板的不尋常之處，上面竟然有著月桂花冠的浮雕，這才驚覺這塊石板或許藏有什麼不為人知的秘密。

屋主將石板拿去給考古學家鑑定，對方認為這塊上方刻有希臘文字的石板可以追溯回西元二世紀的希臘或安納托力亞（Anatolia；又稱小亞細亞）地區，也就是來自於羅馬帝國時期的骨董。屋主最終決定將石板交由拍賣公司於下個月進行拍賣，價格預估可達1.5萬英鎊（約新台幣57萬）。

此外，關於這樣的骨董是如何出現在英國一處住家的花園中，引起了不少考古專家的興趣，對此骨董專家霍布斯（Will Hobbs）透露，18到19世紀的貴族經常會到歐洲學習古典藝術和文化，石板很有可能就是那個時候被帶回英國。而報導中也指出，這座住宅附近曾住有三家中世紀領主，不排除這些建築解體後，材料又被重新利用，之後才會輾轉來到這戶人家的花園當中。