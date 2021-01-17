不少人結婚後都會碰上難解的「婆媳問題」，兩代人的生活習慣、觀念都有所不同，很容易就會引起爭執。韓國一名新婚人妻發文尋求幫助，透露丈夫某天等她下班時，竟在家裡「真空穿圍裙」下廚，沒想到卻被婆婆撞見，事後還傳簡訊飆罵她，讓她相當困擾。

這名人妻在韓國論壇發文，指出自己和丈夫結婚6個月，感情相當甜蜜，前陣子公司開始實施提早到下午就可以下班的制度，居家辦公的丈夫想要給她一些驚喜，於是就在家裡準備好飯菜，以「真空穿圍裙」的造型等待她，期間還不斷催促她快點回家。

不久後，丈夫聽到開門的聲音，以為是妻子回家了，開心跑到門邊迎接，還說著：「夫人回來啦」，沒想到進門的卻是也持有小倆口家裡鑰匙的婆婆，丈夫見狀嚇了一跳，立刻轉身跑回房間穿衣服，露出了光溜溜的背部，等他邊抱怨「媽怎麼不說一聲就來了啊」，邊走出房間時，婆婆早就放下手中的伴手禮小菜離開了。

PO主回家後聽丈夫講了這件事只覺得好笑，但心裡卻有些不祥的預感，果然隔天就收到婆婆傳來飆罵她的簡訊，不但指責她是「沒有羞恥心的女人」，還寫道：「怎麼能讓天一樣的丈夫做這種事？我真是悲痛欲絕、怒火中燒，也留下血淚了」，簡訊中還指出，就算世道變好了，有些事情也是不能做的，「在以前的時代，撕碎妳都不覺得痛快」，更要她向丈夫還有上天懺悔、求得原諒。

PO主透露，丈夫是家中唯一且最小的兒子，家人都相當寵愛他，傳統的婆婆也完全無法接受這種夫妻情趣，讓本來還以為婆媳相處融洽的PO主感到十分慌張，向網友求助該如何才能解開誤會。

網友們看完後紛紛給出意見，「把簡訊給丈夫看就行，也不用反駁什麼」、「這件事只能讓妳丈夫自己去解決了」；甚至還有人指出，或許最讓婆婆無法接受的並不是「真空穿圍裙」，而是「讓丈夫下廚」這件事情。