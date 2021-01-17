印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）日前發生一起駭人命案，58歲男子為了方便照看農作物，在農場養了2隻狗，3年來他天天準時早起餵飯，沒想到12日有事耽擱，晚了幾小時放飯，竟然遭到2隻飢腸轆轆的狗生吞活剝，最終被撕咬致死。

根據《印度時報》報導，58歲工人基萬南瑟姆（K Jeevanantham）自2013年開始就在當地一處農場工作，為了方便管理農作物的收成，3年前買了2隻狗，讓牠們幫忙照看農作物，這段時間無論刮風下雨，他每天早上都會準時抵達農場餵食2隻狗，人狗相處融洽。

事發當天，基萬南瑟姆因為農場有事耽擱，直到傍晚離開農場前才去餵狗，沒想到2隻狗一看到他，立刻發瘋似的不斷對他展開攻擊，儘管他當下馬上轉身逃跑，但很快被狗追上撕咬。

警方獲報後，緊急趕到現場，但是基萬南瑟姆的頭皮已經被掀開，2隻耳朵也被扯下，就連臉部也有大面積咬痕，當場被撕咬致死。

報導指出，基萬南瑟姆養的2隻狗是羅威那（Rottweiler），該品種以無法預測的性情而聞名，在西班牙、義大利、法國、葡萄牙、羅馬尼亞、烏克蘭、俄羅斯和以色列等多個國家，以及美國的許多州均被禁止。截至目前為止，印度尚未對任何犬種施加任何限制。