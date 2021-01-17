俗話說「人要衣裝，佛要金裝」，要打扮得亮眼，穿著也佔了極重要的一環，不過日前就有女網友抱怨，有一件衣服因為剪裁太奇葩，讓她不知該如何駕馭，於是將衣服冷凍了長達4年之久，並PO網求解，沒想到經過指點，她再次PO出的實穿照讓性感身材無所遁形，眾人看了鼻血直流，直呼「好辣！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》上傳一件特殊剪裁的灰色連身裙，忍不住大吐苦水，「這件衣服4年了，我還是不知道該怎麼穿它…」畫面中可見，她直接將衣服由小腿處往上一拉，筆直美腿瞬間套進奇怪的空洞內，整件卡在腰部，隱約露出「駱駝蹄」，超詭異的剪裁讓她崩潰表示「有人能告訴我該怎麼穿嗎？我懷疑它根本是中間縫錯了！」

原PO直接將衣服由小腿處往上一拉，整件卡在腰部，隱約露出「駱駝蹄」。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

畫面曝光後網友全笑翻了，忍不住調侃「妳怎麼會把衣服的地方穿在該邊」、「妳那個穿法手再甩起來就可以當廟會裡的七爺了」、「這是給連體嬰穿的吧」、「親，是不是妳身體長反了呢」。

貼文同樣釣出不少網友指點正確穿法，「我有這件黑的，妳腿套的地方是上半身，兩隻腳都要進去再拉上去」，真相大白後讓原PO也不禁尷尬笑說「是我錯怪衣服了哈哈哈！終於解開4年之謎」。

最後原PO也不忘分享正確實穿照，性感身材讓眾人看了鼻血直流，紛紛留言直呼「身材好好！」、「很有要求的衣服，要駕馭要有一定的水準」、「這真的是一件擺在地上看起來不怎麼樣，實穿在妳身上還真好看的衣服」。