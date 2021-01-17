澳洲因為和其他大陸板塊分離，獨立演化出了許多特別的物種，像是可愛的無尾熊、鴨嘴獸以及袋熊等等，但也有令人聞風喪膽的生物，包含獵人蛛以及世界第二毒的東部擬眼鏡蛇等。澳洲一名農夫近日就拍下了一幕震撼的畫面，一隻巨蛛正在曳引機車頭上獵殺小蜘蛛，驚人的場景讓網友全都看呆了。

根據《每日郵報》報導，這名年輕農夫布雷克（Blakey Holland）近日在Tiktok中分享了一段影片，想要邀請大家到澳洲玩，畫面中他正走向一台曳引機，打算開始自己一天的工作，還一邊說著：「你們想來澳洲嗎？這裡很酷，不過你們可能得先看看這個」。

布雷克剛說完就將鏡頭轉向曳引機，只見車頭前布滿了蜘蛛網，上面還有許多尚未孵化的蜘蛛卵，以及被蜘蛛網困住、還在不斷扭動掙扎的昆蟲們，這裡儼然變成了「昆蟲煉獄」，之後一隻巨蛛出現在畫面裡，開始獵殺另外一隻體型較小的蜘蛛，牠瞬間猛撲，小蜘蛛隨即失去性命。

為了緩和突然有些嚇人的氣氛，布雷克最後轉而拍攝遠方的太陽，「看看，日出還是不錯的」，不過這招似乎並沒有見效，不少網友看完影片後都心有餘悸，紛紛留言：「謝了兄弟，不過我會立刻有禮貌地拒絕你的邀請」、「澳洲簡直就像一個生物擂台賽，那裡有任何東西可以悠哉生活嗎？」、「我差點就要說『放火燒了那個地方』，不過…還是不要再來一次了（意指2019年到2020年發生的澳洲叢林大火）」。