「中國史」是「臺灣史」的重要部分！

要回答臺灣怎麼來的，不能不理解中國歷史。

以歸零、新解的思維，扭轉你過去所讀的歷史印象

一套重新理解臺灣、理解中國、理解世界的書──

唐朝有著好動的身體意識、「不露骨」的審美觀、較平等的兩性關係；唐朝誕生了詩的巔峰，唐詩講對仗、重才氣，創造的是「尺幅江山」，更是連結文人集團的時代工具；唐朝也萌芽了復古運動，文章強調「有我」、以本真承載世間道理，召喚了後世理學的思考。

唐太宗成為「天可汗」，其實是對朝代觀的一種退讓；幾乎傾覆朝廷的「安史之亂」，讓前後李唐判若兩朝；而藩鎮的武力割據，終致迎向另一段分裂……

【精彩書摘】

傳統上，說到古文的成就，說到唐宋文，必定是韓愈帶頭，柳宗元跟隨其後。但到了近代，這樣的排序引發了一些爭議。開啟其端的，是胡適對韓愈提出了強烈的批判。胡適特別有意見的，一是韓愈寫〈諫迎佛骨表〉時那麼有骨氣，怎麼被貶謫了之後，就馴服不再寫這種抗議文章了？還有，韓愈寫〈祭鱷魚文〉，留下了因為這篇文章鱷魚就跑光了的神話，這要嘛是愚民，不然就是提倡迷信，讓崇信「賽先生」的胡適很受不了。

不過胡適還有從文學角度反對韓愈的更根本的理由，那就是韓愈雖然有功於推翻四六駢儷之文，以古文代之，卻為德不卒，他自己寫詩就常常愛用僻字險韻，阻礙了白話文的發展，違反了胡適所認定的文學進化原則。

相對地，胡適比較欣賞柳宗元，尤其是柳宗元一些用字較為淺白的山水文章，以及充滿世俗趣味與世俗智慧的雜說。所以胡適主張柳宗元的地位應該高於韓愈。後來劉大杰寫《中國文學發展史》，也同樣認定柳的成就高於韓。韓愈的形象愈來愈差，「文以載道」的口號也觸犯了新時代對於文學浪漫主義的理解，以至於還有人做文章考據說韓愈是得了花柳病去世的，引來韓愈的後人向臺灣法院控告作者誹謗，成為一樁歷史與法律莫名交錯的奇案。

客觀來看，韓愈文章的原創性與多元性都超過柳宗元，不過柳宗元大部分文章的完成度是高過韓愈的。也就是說，韓愈勝在文章的不同流俗，柳宗元勝在文章的飽滿緊實。至於考量對後世的影響，那當然還是韓愈遠超過柳宗元。韓愈寫了兩篇關鍵文章，對於宋代之後的中國思想動向產生了巨大作用，一篇是〈原道〉，另一篇是〈師說〉。

〈原道〉用唐朝的觀念和語法，重講了一次儒家的基本信念，說明從儒家角度所信奉的終極原則到底是什麼，而且明確地和當時流行的佛教、道教思想區別開來。文章闡述了關於「道」的幾個重要觀念，該如何理解，以及它們彼此之間的關係是什麼。文章並不長，卻有著既清晰又包容的理路。這是儒學（非唐代流行考試用的經學）重振、復興的第一聲，開啟了宋代理學的開闊局面。

宋代理學是在佛教、尤其禪宗的激烈衝擊下，要重新解釋人文秩序，徹底省思是非善惡的標準，而韓愈的文章最早指出了方向與道路，召喚了後來理學的思考方式，也設定了基本的議題。

〈師說〉則是重新定義、也重新振興了老師的地位與意義。中國歷史上，老師這個角色經歷了斷層，從孔子開始一直到漢代的「經師」，老師的身分很清楚，地位也很崇高。然而自魏晉南北朝到唐代，那樣的老師基本上不見了。不只是像孔子那樣的人師沒有了，就連像鄭玄、馬融那樣的經師也失傳了。唐代經學中地位最高的文獻，是孔穎達編的《五經正義》，卻沒有人會將孔穎達和鄭玄、馬融相提並論，老師的地位和角色基本上沉淪了。

韓愈的〈師說〉復興了老師的角色。到了宋代，理學的興起相當程度上就是靠著像孫復等少數幾位名師，他們同時也是大儒，老師成為文人文化中傳承的樞紐。到了宋代，產生了一套關於老師的觀念與論述，不只和書本、教育有關，在社會上老師的能見度與重要性也持續提高。這一切都源自韓愈，是韓愈開創了特殊的唐宋文化連結之處。

(本文摘自《不一樣的中國史7》/遠流出版)

【作者簡介】

楊照

本名李明駿，1963年生，臺灣大學歷史系畢業，曾為哈佛大學史學博士候選人。

擅長將繁複的概念與厚重的知識，化為淺顯易懂的故事，寫作經常旁徵博引，在學院經典與新聞掌故間左右逢源，字裡行間洋溢人文精神，並流露其文學情懷。近年來累積大量評論文字，以公共態度探討公共議題，樹立公共知識份子的形象與標竿。

曾任《明日報》總主筆、遠流出版公司編輯部製作總監、臺北藝術大學兼任講師、《新新聞》週報總編輯、總主筆、副社長等職；現為「新匯流基金會」董事長， BRAVO FM91.3電台「閱讀音樂」、臺北電台「楊照說書」節目主持人，並固定在「誠品講堂」、「敏隆講堂」、「趨勢講堂」及「藝集講堂」開設長期課程。著有長篇小說、中短篇小說集、散文、文學文化評論集、現代經典細讀等著作數十冊。