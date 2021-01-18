近年來登山、露營等戶外活動相當受歡迎，但玩樂的同時還是要多加留意山區詭譎多變的天氣，以免發生意外。近日就有一名男遊客到尼泊爾山區遊玩，過程中卻瞥見隔壁山頭突然「白了」，急忙停下手邊動作離開現場，下秒順利逃過一場浩劫。

罕見的景象讓現場遊客全都發出驚呼。(影片來源/YouTube/Viral Press/如遭刪除請見諒)

根據陸媒《燃新聞》昨（17）日報導，近日一名男遊客到尼泊爾卡普切冰川湖（KAPUCHE GLACIER LAKE）賞景。原本想以美麗的山水當背景，拍攝一段彈奏吉他的影片留念，卻瞥見隔壁山頭突然滑落大面積的積雪。

因為雪崩距離該名男子有一段距離，前面還隔著一座湖泊，他趕緊先用手機紀錄下這罕見的畫面，可以看到積雪像一團白霧漸漸染白對面山峰，在湖泊中划橡皮艇的遊客為了安全也都急忙上岸。直到大雪接近後，該名男子才匆忙爬上高處避難。

隨後該名男子的周圍開始颳起大風，氣溫也驟降，白茫茫的雪花瞬間籠罩整個地區，但也因為雪崩產生的水氣，讓湖中央出現一道美麗彩虹，讓眾人看到都忍不住驚呼。影片曝光後引起熱議，網友看了紛紛留言，「音樂技術高超，白雪也被撼動」、「還好觀察力敏銳」、「是你把雪彈下來的？」、「這就是雪對你歌聲的評價」。