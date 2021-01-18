不少人都喜歡聽爸媽或阿公阿嬤回憶年輕時的故事，但一名女網友日前卻被外婆述說的荒唐事蹟給嚇壞！該女網友的外婆日前透露外公年輕時不慎將她打暈，以為她死了還載到偏僻的古井「棄屍」。不可思議的發展馬上引起網友熱烈討論。

一名女網友在論壇Dcard發文，表示自己對外婆的印象是，曾經獲市政府頒發幾次模範母親，生活半自給自足，且鄰里間民風淳樸，經常以物易物。從小到大外公外婆之間的相處也很老夫老妻，幾乎沒有起什麼口角。

日前她和哥哥回去陪外婆聊天，外公因為失智坐在旁邊不斷重複問一樣的問題，原PO哥哥就好奇問外婆這樣要怎麼跟外公相處，外婆就開始抱怨外公年輕時的事情，原來外公年輕時是計程車司機，平常愛抽菸喝酒，家事完全不管。還會把錢跟好東西藏在計程車裡，算是一個個性比較自私的人。

某次2人吵架時，外公盛怒之下不小心將外婆打暈，卻誤以為她死掉了，便開車載著外婆到偏僻的墳墓區，並丟進一座古井裡「棄屍」，等到外婆醒了之後竟又默默自己回家。離譜行徑讓原PO傻眼直呼「好像那個年代很多這種事情欸，這已經是殺人未遂了吧，感覺現代女生絕對沒辦法隱忍…」。

文章曝光後，嚇壞不少網友，紛紛留言，「好誇張！妳外婆真的偉大」、「扯到像演的」、「驚訝地的點是外婆居然還回去？」、「那個年代真的好多想不到的事」。還有人分享類似經歷，「一直都覺得外公是最好的男人，會煮菜溫柔有擔當，後來外公過世後，才聽阿姨還有媽媽說，外公以前帶過小三回家，還打過外婆」、「像我外婆她自己說，以前她不想嫁我外公，但外公家有錢有勢逼她不得不嫁，嫁進去發現丈夫有夠爛整天遊手好閒賭博嫖妓，婆婆竟然通通怪我外婆不會持家，雖然我外婆很爭氣生三男一女還是整天被婆婆嫌東嫌西，還好我外婆有離婚成功不然要被他折磨一輩子。」