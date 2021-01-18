日本出現了一隻內建豐富表情包的可愛小烏龜！日前飼主想拿相機拍攝牠在水缸中游泳的畫面，鏡頭卻意外驚動到牠，嚇得小烏龜張大嘴巴露出害怕的表情。照片曝光後，小烏龜超浮誇的模樣立刻引發瘋傳，還吸引將近80萬名網友按讚。

日本一名推特帳號為@Yakyu147Ab的網友，養了一隻「戲精」小烏龜，他也經常在網路上分享牠日常生活中有趣的照片。17日他看到烏龜在水缸裡游泳，一時興起拿起相機走進拍照。

不料烏龜似乎對靠近的鏡頭感到威脅，露出下巴掉下來的驚恐表情，神還原世界名畫《吶喊》的畫面，讓飼主傻眼直呼「當你突然拿相機對準，就會看到這個畫面。」

除了「吶喊臉」之外，小烏龜還曾經邊張嘴邊縮進殼裡，或是做出高舉雙手大喊的搞笑表情，飼主也都幫牠配上有趣的OS台詞，每每PO上網都吸引許多網友按讚分享。事後「吶喊臉」被分享到烏龜社團，不少人更留言笑稱「你剛攻擊了我的水缸？」、「是孟克的吶喊！」、「嚇到吃手手」、「下巴快要掉下來了」、「看到什麼東西這麼害怕？哈哈」。