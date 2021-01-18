電影《國定殺戮日》的驚悚劇情，讓不少民眾在觀看時被嚇的喘不過氣來。加拿大一名女網友日前晚間和朋友待在家裡，突然聽到社區傳來《國定殺戮日》中宣告犯罪時間開始的警報聲，嚇得周圍鄰居驚聲尖叫，也讓該名女網友決定要打電話給媽媽求救。

加拿大魁北克市近日因為疫情正在實施宵禁，一名女子卻在晚間8點聽到外面傳來《國定殺戮日》的警報聲，甚至有人宣讀規則。(影片來源/YouTube/B.C.&Lowy/如遭刪除請見諒)

《國定殺戮日》是美國2013年上映得科幻驚悚電影，劇情設定美國政府規定每年某一天的12小時內所做的一切犯罪皆是合法，所有人都可以躲在家裡或上街殺戮，藉此達到精神淨化。

加拿大魁北克市近日因為疫情正在實施宵禁，一名名叫艾芙琳（Evelyne）的女子，在10日晚間和朋友待在家裡看電視，沒想到8點時外面竟傳來《國定殺戮日》中的警報聲，甚至還有人宣讀規則，讓所有人當場嚇壞。

艾芙琳拿手機記錄下當時畫面，並從陽台探察外面情況，聽到附近鄰居驚恐大喊「我們要死了」、「現在是什麼狀況」，害怕得表示要打給媽媽求救，一行人也馬上反鎖家中所有門窗，並將窗簾拉上。隔天艾芙琳上傳影片表示，因為太焦慮，她一直到凌晨4點才睡著，起床後馬上檢查窗外，看到沒人死在街上她才真正放心。

幾天後艾芙琳又上傳影片交代後續，稱一名男子向她坦承警報聲是他策畫的惡作劇，但沒有想到會嚇到她，並向她鄭重道歉。原來該名男子將《國定殺戮日》的警報聲設定成特斯拉的喇叭音效，打算整路過民眾，沒想到意外驚動整個社區。