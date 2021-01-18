隨著科技進步，車子內部功能也相當完備，並且設置了不少按鈕方便駕駛操作，不過面對這麼多的功能，相信依舊有許多人不清楚各式按鍵的作用，日前就有網友發現車內儀表板冒出黃色燈號，卻不知所為何事，便上網求解，沒想到不少人看了隨即出言示警，直言「打開比較好喔！」

原PO今（18日）在臉書社團《爆系知識家》PO出一張車內儀表板的照片，只見右下方亮起了黃色燈號，燈號圖示則是一輛車子的形狀，下方還寫著「OFF」的英文字母，讓他百思不得其解，究竟哪裡出了問題，於是PO文求助「請問這是什麼燈，謝謝解答」。

畫面曝光後隨即掀起熱議，不少內行人出言解答，「防滑系統關閉的警示燈」、「TCS循跡防滑，油門過大，導致輪胎打滑時，會斷油控制扭力輸出」、「你可能不小心把巡跡防滑的功能關掉了」、「應該是巡跡防滑關閉，燈熄滅是開啟」、「循跡系統關閉～可自由操控甩尾」、「車子即將跳探戈」、「循跡防滑關了，打開比較好喔」。

也有專業網友教學如何將此狀況排除，「中控儀錶找相同符號的按鍵，建議循跡系統還是要打開」、「方向盤後面的左下區塊有幾個按鈕，其中一個符號跟儀表板一樣，你再按一次即可」、「看看你的開關有沒有一樣的圖示，再按一下就好」。