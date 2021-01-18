美國佛羅里達州一名男子摩爾特（William Moldt）於1997年返家途中離奇失蹤，就此人間蒸發，沒想到時隔22年，意外被一對情侶透過Google地圖發現異狀，這起長達22年的懸案最終破案，原來摩爾特當時連人帶車沉入一處人造湖中。

美媒《VICE News》在Youtube頻道推出「超級使用者」（Super Users）系列影片，訪談了於2019年時，破解這起失蹤案的重要人物尼曼（Jerry Nyman），當時在佛羅里達州棕櫚灘縣學區工作的他，因為工作需要，經常使用Google地圖，眼尖的他意外發現女友家附近的人工湖，隱約有一輛轎車的蹤影，便要女友皮特庫斯（Erika Pitkus）去湖邊探查。

不過因為湖水太過混濁，皮特庫斯還去找了鄰居協助，果真發現湖面下有一座外觀布滿青苔的轎車，當車輛打撈上岸後，相關人員破窗查看內部情況時，竟發現有具人骨遺骸困在安全帶及駕駛座中間。

尼曼指出，經警方調查發現，該具骨骸就是失蹤長達22年的摩爾特，不過無從得知為何他會墜落湖中，只知道他在1997年11月致電給女友說要從夜店返家，但是就此連人帶車離奇失蹤。

尼曼表示，其實早在2007年的Google地圖就可發現，人造湖中確實隱約有異狀，只是因為湖水太過混濁，附近居民若是不特別查看的話，是不可能發現摩爾特的座車的。