世風日下人心不古，出門在外若是看見不明記號，一定要小心為上！美國一名女網紅13日發現家門口的垃圾桶出現「1F」的神秘記號，原本她不以為意，直到拍了影片和粉絲分享後，收到不少私訊要她立刻報警，而她得知記號真相後也嚇壞了。

據《太陽報》報導，美國女網紅杰德（Jade）日前在抖音上傳一段影片，畫面中可見，皚皚白雪讓戶外成了一片銀白世界，不過一旁的垃圾桶卻出現「1F」的神祕字樣，讓她十分困惑，儘管隔天記號被白雪覆蓋，但還是隱約可以看見字樣。

剛開始她並不以為意，還將影片上傳至抖音和粉絲互動，不料卻收到不少私訊，要她提高警覺並強化居家武裝，她才知道原來這是犯罪集團經常使用的暗號，1代表的是數量，F指的是女性（Female），「1F」則意味著該處只住著一名女性，意指杰德被視為目標，正被監視中。

得知真相的杰德嚇得立刻報警，不過警方表示，目前並沒有辦法做任何行為，提醒她保持警惕，或是先到親友家暫住幾天。而杰德16日也再度發文報平安，表示她會在媽媽家住一陣子。