台灣人愛吃鍋，尤其是在寒冷的冬天，不僅暖身還暖胃，不過在店家吃火鍋時，經常看見店員端著湯壺逢人就問「要加湯嗎？」看似貼心的背後，其實暗藏3大原因！

根據《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄指出，民眾前往火鍋店用餐時，店員經常主動上前詢問是否加湯，看似貼心服務的背後，其實釋出3種暗示，首先是營造出以客為尊的服務態度，提高客人用餐的滿意度，在顧客心中建立良好印象。

其次是為了提高翻桌率，因為火鍋的用餐時間比一般餐廳長，甚至有用餐時間90分鐘的限制，就是希望客人能趕快用完餐，以便迎接下一組客人，而當店員詢問是否加湯時，就能誘導選擇加湯的顧客進行加點的動作，反之，遇到不需要加湯的顧客，店員也能順手將爐火關閉，利用小動作偷偷催促客人結帳。

再者，基於節省成本及加快打烊速度，不少店家會更加頻繁的上前詢問是否要加湯，畢竟客人不走，就會一直開著電源，無法打烊，且店家在打烊後可能還要準備當天的鍋底、湯頭或是隔日食材，因此會希望最後幾桌的客人在加湯後，能快點吃飽結帳走人。